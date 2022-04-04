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ضباط الشرطة الإسبانية وFBI يفتشون يختا يعتقد أنه ملك لرجل أعمال روسي

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ضباط الشرطة الإسبانية وFBI يفتشون يختا يعتقد أنه ملك لرجل أعمال روسي
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يخت Tango
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قام فريق من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وضباط الشرطة الإسبانية بتفتيش يخت في ميناء بالما دي مايوركا الإسباني، يعتقد أنه ملك لرجال أعمال روسي، حسبما أفادت وسائل إعلام.

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن متحدث باسم الحرس المدني (الأمن) الإسباني قوله إن ضباط الحرس ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI كانوا قد دخلوا الميناء من أجل إجراء تفتيش اليخت صباح اليوم الاثنين، وإن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها في وقت لاحق.

فيما قال مصدر في الحرس المدني للوكالة إن الحديث يدور عن يخت Tango الذي يبلغ طوله 78 مترا ويرفع علم جزر كوك ويقدر ثمنه بـ 120 مليون دولار.

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المصدر: "تاس"

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