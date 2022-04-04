تشاووش أوغلو يشير إلى انفتاح قنوات الحوار مع اليونان

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إن قنوات الحوار مع اليونان أصبحت أكثر انفتاحا من ذي قبل.

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وفي مقابلة مع مجلة "KRİTER" التركية قال وزير الخارجية التركي:" آمل أن تخلق هذه الأجندة الإيجابية بيئة يمكننا فيها مناقشة قضايانا الثنائية بصدق مع اليونان. وننتظر من أثينا التعامل بمصداقية معنا".

وأوضح أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع اليونان، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 وصل إلى 5.2 مليار دولار.

وفيما يخص الأزمة القبرصية، أشار إلى أن "مفاوضات إحلال الفيدرالية في الجزيرة انهارت، وأن الحل الوحيد الممكن حاليا هو إقامة دولتين مستقلتين".

وشدد على أن "تركيا تبذل قصارى جهدها لتأكيد المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للجانب القبرصي التركي في الجزيرة".

ودعا أوغلو إلى وجوب تحقيق تعاون شامل في شرق المتوسط، مبينا أن أي مشروع في هذا المنطقة بمعزل عن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية محكوم عليه بالفشل.

وعن الأزمة الأوكرانية، قال إن تركيا دافعت عن وحدة الأراضي الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية، داعية إلى "وقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية الحاصلة".

وردا على سؤال حول آخر المستجدات في سوريا، أوضح أن بلاده تولي أهمية كبيرة لمواصلة اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

المصدر: "الأناضول"