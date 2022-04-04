بوتين يهنئ رئيس الوزراء الهنغاري بفوز حزبه في الانتخابات

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بفوز حزبه "فيدس" وحلفائه في الانتخابات البرلمانية، اليوم الاثنين.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان، إن "رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بمناسبة فوز الائتلاف الحزبي الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية".

وأعرب بوتين عن ثقته في أنه "على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فإن مواصلة تطوير الشراكات الثنائية يلبي بالكامل مصالح شعبي روسيا وهنغاريا".

وأعلن أوربان اليوم الاثنين فوز حزبه في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وأفاد المكتب الانتخابي الوطني الهنغاري بأن "فيدس" وحلفاءه، الديمقراطيين المسيحيين، يمكنهم الحصول على 135 من أصل 199 مقعدا في البرلمان الهنغاري القادم.

المصدر: تاس