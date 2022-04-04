إيران: مستعدون لاستمرار المفاوضات مع السعودية وقدمنا وجهات نظرنا للمملكة بصورة مكتوبة
Globallookpress
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أعربت إيران، اليوم الاثنين، عن استعداداها لاستمرار المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، بعد تحديد موعدها.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، موضحا: "نحن مستعدون لاستمرار المفاوضات مع السعودية بعد تحديد موعدها..قدمنا وجهات نظرنا للطرف السعودي بصورة مكتوبة، وعليه أن يقرر بشأنها".
وأضاف خطيب زادة: "يجب أن نطبع العلاقات، وهذا في صالح الشعبين وشعوب المنطقة".
المصدر: RT