سيئول تدعو بيونغ يانغ إلى عدم تصعيد التوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات

دعت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، جارتها الشمالية إلى عدم تصعيد التوتر في المنطقة والعودة إلى طاولة المفاوضات مع سيئول.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، لي تشونغ جو، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "يجب على كوريا الشمالية ألا تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة. يجب أن تختار بيونغ يانغ طريق الحوار والتعاون، وليس التوتر والتصعيد".

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن تصريحات وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك، حول قدرة بلاده لشن هجوم صاروخي على كوريا الشمالية، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

كذلك توعدت كوريا الشمالية بإنها سترد "بلا رحمة" وتدمر الأهداف الرئيسية في كوريا الجنوبية إذا نفذت سيئول عملا عسكريا، كضربة استباقية ضد كوريا الشمالية.

المصدر: تاس