كان متهما بالتحرش الجنسي.. رودريغو تشافيز رئيسا جديدا لكوستاريكا

من المقرر أن يتولى وزير المالية اليميني السابق، رودريغو تشافيز، منصب الرئيس الجديد لكوستاريكا بعد أن أقر منافسه، خوسيه ماريا فيغيريس، بالهزيمة في الانتخابات، أمس الأحد.

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وتقدم تشافيز بما يقرب من ست نقاط مئوية في النتائج الأولية على حساب الرئيس الوسطي السابق فيغيريس.

وقال فيغيريس، 67 عاما، الذي هنأ تشافيز وتمنى له التوفيق: "كوستاريكا صوتت وقرر الناس. وبما أننا ديمقراطيون فإننا نحترم هذا القرار".

وجاء تنازله بعد لحظات من إعلان المحكمة العليا للانتخابات عن تقدم تشافيز بنسبة 52.9 في المائة، مقابل 47.1 في المائة لفيغيريس، بعد فرز 89 في المائة من الأصوات.

وسيطرت البطالة والأزمة الاقتصادية على الحملة الانتخابية بين مرشحين ملوثين بالفضائح، شعروا بالارتياح لعدم احتلال طيشاتهم السابقة مركز الصدارة.

يذكر أنه تم تخفيض رتبة الخبير الاقتصادي تشافيز، 60 عاما، ذات مرة بسبب تهمة التحرش الجنسي، في حين تم سابقا التحقيق مع فيغيريس بتهمة الفساد.

المصدر: أ ف ب