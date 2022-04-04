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الدفاع الروسية: تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ40.. لحظة بلحظة

أخبار العالم

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ40.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي ضرب المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية لليوم الـ40، وتقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة، وتمشيط المناطق التي تم تحريرها من النازيين الأوكرانيين.

ميدانيا..

دوليا..

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