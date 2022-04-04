مقتل 12 وإصابة آخرين في أعمال عنف في سجن بالإكوادور

لقي 12 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب 10 آخرون خلال اندلاع أعمال عنف داخل أحد السجون الأوكرانية.

وقالت الحكومة الإكوادورية إن "ما لا يقل عن 12 سجينا قتلوا وأصيب آخرون خلال عنف عصابات في سجن "إل توري" بمدينة كوينكا"، واصفة ذلك بالحلقة الجديدة من أعمال العنف في السجون.

وأوضحت أن أعمال العنف في سجون الإكوادور مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل 316 شخصا العام الماضي.

المصدر: EL NORTE