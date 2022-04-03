وزيرا دفاع تركيا وأوكرانيا يؤكدان على أهمية إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف على أهمية إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة ووقف إطلاق النار خلال إجلاء المدنيين.

وحسب بيان وزارة الدفاع التركية فقد أجرى وزير الدفاع التركي مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول عمليات الإجلاء من ماريوبول وإيصال المساعدات الإنسانية. وتم التطرق إلى أهمية الإعلان المبكر عن وقف إطلاق النار من أجل تفادي زيادة الخسائر البشرية وإبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة من أجل إجلاء المدنيين.

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وبالإضافة إلى ذلك "تم التأكيد على أن تركيا ستواصل المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف في وقت سابق إن روسيا تعول على دعم تركيا في مسألة وفاء كييف بالتزاماتها لإنشاء ممر إنساني ومراقبة نظام وقف إطلاق النار أثناء إجلاء الناس من ماريوبول. مؤكدا أن روسيا مستعدة لإعادة فتح الممر الإنساني من ماريوبول يوم الاثنين، مضيفا: "لكن نجاح هذه العملية الإنسانية يعتمد فقط على الجانب الأوكراني".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية سابقا أنها ستعمل على إجلاء الأجانب المحتجزين من قبل المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول، بناء على طلب حصل عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: "تاس"