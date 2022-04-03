الدفاع الروسية: تدمير 42 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الأحد، أن 42 هدفا عسكريا أوكرانيا، بينها 3 منظومات صواريخ مضادة للجو وراجمتا صواريخ جرى تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف خلال موجز يومي أن 386 طائرة بدون طيار و224 منظومة صواريخ مضادة للجو و1918 دبابة ومدرعة أخرى، و209 راجمات صواريخ و815 مدفعا تابعة للقوات الأوكرانية تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكر البيان أن مركز الإنذار وإدارة الطيران وسلاح الجو التابع للقوات الجوية الأوكرانية تم إخراجه عن الخدمة جراء توجيه ضربة إلى مطار فاسيلكوف في مقاطعة كييف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية