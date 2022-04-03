 
مباشر

شولتس يؤكد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا

أخبار العالم

شولتس يؤكد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا
Globallookpress
المستشار الألماني أولاف شولتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqpp

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن الدول الغربية ستتخذ عقوبات جديدة ضد روسيا في الأيام المقبلة وستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال شولتس: "في دائرة الحلفاء، سنتخذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة. الرئيس بوتين وأولئك الذين يدعمونه سيشعرون بالعواقب".

وأضاف: "سنواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي".

ودعا المستشار الألماني إلى إجراء "تحقيق كامل" في أحداث قرية بوتشا. وقال: "قتل المدنيين جريمة حرب".

وتابع: "أطالب بأن يُسمح للمنظمات الدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى هذه المنطقة".

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا