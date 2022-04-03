ستولتنبيرغ: لا داعي للتفاؤل إزاء سحب روسيا قواتها من ضواحي كييف

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ عن شكوكه في "صدق نوايا" روسيا فيما يخص إعلانها عن تقليص أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيغوف ضمن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وحذر ستولتنبيرغ، في حوار مع شبكة CNN الأمريكية اليوم الأحد، من التفاؤل إزاء إعلان روسيا عن سحب قواتها من ضواحي كييف، قائلا: "ما نراه ليس انسحابا حقيقيا بل إعادة تموضع روسيا قواتها وسحب بعضها لإعادة تسليحها وتعزيزها وإعادة إمدادها. ينبغي ألا نشعر بالتفاؤل كثيرا لأن الهجمات ستتواصل".

كما أعرب الأمين العام عن قلق الناتو إزاء إمكانية زيادة روسيا وتيرة عملياتها في جنوب وشرق أوكرانيا، مضيفا: "لذلك هذا ليس انسحابا حقيقيا بل تغير في الاستراتيجية بغية التركيز أكثر على الجنوب والشرق".

وشدد ستولتنبيرغ على أن عشرات العسكريين الأوكرانيين المشاركين في الأعمال القتالية سبق أن خضعوا للتدريب من قبل الناتو.

وتطرق ستولتنبيرغ إلى إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قائلا إن هذا القرار سوف يستدعي تأييد دول الحلف الـ30، وتعهد بإيجاد سبل لتحقيق ذلك سريعا، إذا قررت الدولتان الاسكندنافيتان الالتحاق بحلف شمال الأطلسي.

المصدر: CNN