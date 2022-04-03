 
مباشر

طهران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن

أخبار العالم

طهران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqp0

أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن بلاده باتت قريبة من إبرام الاتفاق النووي، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن التي استلمت جميع مقترحات طهران عبر وساطة أوروبية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الإيراني "نحن قريبون من الاتفاق في المفاوضات، ونقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية عن طريق كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي للجانب الأمريكي والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة".

بدوره، وصف أمين عام الأمم المتحدة المفاوضات المنجزة في فيينا بأنها تحظى بالأهمية، معربا عن أمله بوصول الطرفين إلى الاتفاق على وجه السرعة.

المصدر: "فارس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا