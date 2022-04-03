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الدفاع الروسية: لم يتأذى أحد من سكان بوتشا جراء أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة قواتنا على المدينة

الدفاع الروسية تنفي الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا قرب كييف

أخبار العالم

الدفاع الروسية تنفي الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا قرب كييف
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نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد: "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

وشددت الوزارة على أنه "لم يتأذى أحد من السكان المحليين من أي أعمال عنف خلال فترة سيطرة القوات المسلحة الروسية على هذه المدينة".


يتبع..

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