مسؤول في الناتو: النزاع في أوكرانيا بعيد عن الانتهاء

يرى نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرتشا جوانيه، أن النزاع العسكري في أوكرانيا بعيد عن الانتهاء.

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وقال خلال الفعاليات التي جرت بوزارة الدفاع الرومانية بمناسبة الذكرى السنوية الـ18 لانضمام البلاد إلى الحلف: "نتوقع اشتداد الحرب على الجبهتين الشرقية والجنوبية، الأمر الذي لا يسمح لنا حتى الآن برؤية شروط للتسوية السلمية... حسب تقديرنا، سيستمر النزاع".

وأضاف أنه في هذه اللحظات الدراماتيكية يقع هناك التكامل الكامل والعميق لرومانيا مع الناتو" و"من وجهة النظر العسكرية والاستراتيجية لن يكون هناك فرق نوعي بين الحلفاء في غرب وشرق أوروبا". وأفاد الوزير بأنه ستتم في القمة المقبلة للحلف في مدريد "اتخاذ قرارات ذات انعكاسات استراتيجية على الوجود الدائم والقوي والمتوازن للناتو على الجانب الشرقي".

من جهته أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في رسالته بمناسبة يوم حلف الناتو أن رومانيا ستخصص 2,5% من ناتجها الداخلي الإجمالي لمجال الدفاع ابتداء من عام 2023. أما رئيس وزراء البلاد، نيكولاي تشوكيه فأشار إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لزيادة التواجد العسكري للحلف والولايات المتحدة (في أراضي الجمهورية) بهدف ضمان أمن مواطنيها". وذكر أنه أكثر من 3 آلاف عسكري من بلدان حلف الناتو بمن فيهم ألفي عسكري أمريكي متواجدون حاليا في أراضي البلاد، فيما تنفذ أكثر من 20 طائرة تابعة للناتو مهام الشرطة الجوية في أجواء رومانيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو في رسالته بهذه المناسبة أن "روسيا تمثل تهديديا رئيسيا بالنسبة للحلف". وقال إنه في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو في بروكسل سوف "يدعم التحول والتعزيز الدائم الكبير لموقف الردع والدفاع لحلف الناتو على المدى الطويل، خاصة على الجانب الشرقي وفي البحر الأسود".

المصدر: تاس