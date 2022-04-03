صحيفة: اللاجئون الأوكرانيون قد يواجهون صعوبات في حال هجرتهم إلى الولايات المتحدة

حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية من أن اللاجئين الأوكرانيين قد يواجهون صعوبات في حال هجرتهم إلى الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة أن سبب هذه المشاكل يعود إلى المتطلبات الصارمة وعيوب النظام الأمريكي في هذا المجال.

ونقلت عن تصريح رئيس منظمة إعادة توطين اليهود في الولايات المتحدة، مارك هيتفيلد، قوله: "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لا يسعنا إلا أن نصلي من أجل أن تتخذ إدارة بايدن مسارا مختلفا عما اتبعته مع الأفغان".

كما ذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تسمح حتى الآن بدخول ولو أفغاني واحد من الأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة، إلى أراضي البلاد.

وأعلن البيت الأبيض في نهاية شهر مارس الماضي أن الولايات المتحدة جاهزة لقبول ما يصل إلى 100 ألف لاجئ أوكراني.

المصدر: RT