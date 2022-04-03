سيناتور روسي يعلق على مقترح بولندا لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن تصريح بولندا حول استعدادها لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها استفزاز يظهر رغبة في الخضوع للمظلة النووية لواشنطن.

وقال كوساتشوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأحد: "من المعروف أن الأمريكيين نشروا أسلحة نووية (حوالي 150 قنبلة جوية حرارية تكتيكية من طراز "بي 61") في 6 من قواعدهم العسكرية في 5 دول أوروبية – وهي ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا".

وأضاف أن الواقع نفسه لنشر أخطر أسلحة للدمار الشامل خارج الأراضي الأمريكية يمثل تهديدا لأوروبا، بما في ذلك روسيا. وكانت روسيا قد اقترحت أكثر من مرة على الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن عدم جواز نشر أسلحة نووية خارج الأراضي الوطنية، لكنها لم تتلق ردا".

وأشار إلى أن "المبادرة الحالية لسياسي بولندي رفيع المستوى هي استفزاز جديد هادف فقط أولا إلى تذكير الأمريكيين بوجود بولندا الموالية لهم، وثانيا، التعمق تحت المظلة النووية الأمريكية".

وبرأي السيناتور الروسي فإن هذه المبادرة البولندية تبدو ساخرة ومنافقة بشكل خاص، على خلفية قلق الناتو المستمر بشأن الاحتمال الافتراضي لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس، وهو ما قاله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ذات مرة ردا على مثل هذه التصريحات الاستفزازية من قبل استراتيجيي حلف الناتو.

واعلن نائب رئيس الوزراء البولندي، زعيم الحزب الحاكم في وارسو، ياروسلاف كاتشينسكي، مؤخرا في حديثه لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية أن بولندا جاهزة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية في أراضيها.

المصدر: نوفوستي