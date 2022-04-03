 
مباشر

جمهورية دونيتسك تؤكد أن أنظمة المدفعية البريطانية لا تمثل تهديدا لقواتها أو للقوات الروسية

أخبار العالم

جمهورية دونيتسك تؤكد أن أنظمة المدفعية البريطانية لا تمثل تهديدا لقواتها أو للقوات الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqn8

أعلن مسؤول في برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية أن الأنظمة المدفعية البريطانية ذاتية الدفع لا تمثل تهديدا لقوات الجمهورية أو القوات الروسية.

وقال نائب مجلس الشعب (البرلمان) في الجمهورية، فلاديسلاف بيرديشيفسكي: "أعتقد أن المدافع ذاتية الدفع البريطانية لا تشكل تهديدا للجيش الروسي أو لقوات جمهوريتنا. لدينا ما يكفي من القوات والوسائل للتصدي للمعدات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، لدينا دعم جوي من القوات الجوية الروسية، ما يمنحنا تفوقا كبيرا".

وتستمر الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في تزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة ليستخدمها الجيش والفصائل الأوكرانية المسلحة المتطرفة ضد القوات الروسية وضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقد انتقدت موسكو تزويد الدول الغربية كييف بالأسلحة، واعتبرت أن ذلك لا يخدم السلام، ومن شأنه أن يعرقل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا