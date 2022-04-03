جمهورية دونيتسك تؤكد أن أنظمة المدفعية البريطانية لا تمثل تهديدا لقواتها أو للقوات الروسية

أعلن مسؤول في برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية أن الأنظمة المدفعية البريطانية ذاتية الدفع لا تمثل تهديدا لقوات الجمهورية أو القوات الروسية.

وقال نائب مجلس الشعب (البرلمان) في الجمهورية، فلاديسلاف بيرديشيفسكي: "أعتقد أن المدافع ذاتية الدفع البريطانية لا تشكل تهديدا للجيش الروسي أو لقوات جمهوريتنا. لدينا ما يكفي من القوات والوسائل للتصدي للمعدات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، لدينا دعم جوي من القوات الجوية الروسية، ما يمنحنا تفوقا كبيرا".

وتستمر الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في تزويد كييف بمختلف أنواع الأسلحة ليستخدمها الجيش والفصائل الأوكرانية المسلحة المتطرفة ضد القوات الروسية وضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقد انتقدت موسكو تزويد الدول الغربية كييف بالأسلحة، واعتبرت أن ذلك لا يخدم السلام، ومن شأنه أن يعرقل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

المصدر: نوفوستي