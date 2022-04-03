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دونيتسك: مقتل 72 مدنيا جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية منذ بداية التصعيد

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دونيتسك: مقتل 72 مدنيا جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية منذ بداية التصعيد
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قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية إن 72 مدنيا قتلوا جراء استهداف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية منذ بداية التصعيد في دونباس.

وجاء في بيان السلطات: "خلال 46 يوما من تصعيد النزاع في أوكرانيا، قُتل 72 مدنيا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأصيب 988 مدنيا آخر، من بينهم 59 طفلا".

وبحسب التقرير، فقد تضرر أثناء التصعيد في دونيتسك، 1887 مبنى سكنيا و485 منشأة بنية تحتية مدنية، منها 28 مؤسسة طبية و66 مؤسسة تعليمية و256 منشأة للكهرباء والمياه والغاز.

وخلال 46 يوما من التصعيد، سجل مركز التنسيق المشترك (JCCC) 1619 حالة إطلاق نارمن قبل القوات الأوكرانية على منطقة دونباس، منها 1441 حالة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، وبالمجمل، أطلقت هذه القوات 18502 قذيفة من عيارات مختلفة.

المصدر: نوفوستي

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