مسؤول بولندي: وارسو تريد زيادة القوات الأمريكية في أوروبا إلى 150 ألف عسكري

أعلن رئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أن بولندا سترحب بزيادة عدد العسكريين الأمريكيين في البلدان الأوروبية من 100 ألف إلى 150 ألف فرد.

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ونقلت وسائل إعلام غربية عن تصريح لكاتشينسكي قوله: "ستكون بولندا مرتاحة، إذا زادت الولايات المتحدة تواجدها في أوروبا من 100 ألف جندي حاليا إلى 150 ألفا لاحقا، بسبب العدوان المتزايد من جانب روسيا".

وأضاف: "ويجب نشر 75 ألف فرد منهم على الحدود الشرقية، أي بالقرب من الحدود مع روسيا، و50 ألف جندي في بلدان البلطيق وبولندا".

كما أكد استعداد بلاده "لنشر أسلحة نووية في أراضيها، بالرغم من أن هذه المسألة لا تناقش حاليا".

وذكرت وسائل الإعلام أن حوالي 80 ألف جندي أمريكي كانوا متواجدين في الأراضي الأوروبية قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفيما بعد أعلن حلف الناتو عن زيادة عدد جنوده في هذه المنطقة، وخاصة تشكيل 4 مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في كل من بلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا.

المصدر: إنترافاكس