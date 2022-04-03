الدفاع التركية: نتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد"تهديد الألغام"

قالت وزارة الدفاع التركية إنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد "خطر الألغام" السائبة في البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد: "قواتنا وفرق الغواصات (SAS)، فرع النخبة من أسطولنا البحري، تتخذ كل الاحتياطات ضد تهديد الألغام الذي قد ينشأ في بحارنا، بالوسائل والإمكانيات المتاحة لها. يتم تدمير الألغام بعناية كبيرة بعد الكشف والتشخيص".

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في وقت سابق ، أفادت وزارة الدفاع التركية عن اكتشاف لغم قبالة ساحل إغنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

من جهتها حملت روسيا الجيش الأوكراني المسؤولية عن زرع مئات الألغام في البحر الأسود وبحر آزوف منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد، محذرة من أن بعضها أفلتت من مراسيها وأصبحت في عرض البحر تتقاذفها الأمواج والتيارات المائية.

وحذرت الدفاع الروسية من أن مكان تواجد الألغام "الشاردة" الأخرى مجهول للجميع الآن، محملة حكومة كييف المسؤولية عن "تصرفات إجرامية تسببت في ظهور خطر مباشر على سفن النقل والشحن التابعة لجميع دول حوض البحر الأسود".

المصدر: نوفوستي





