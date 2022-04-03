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بوتين يهنئ قيادة أرمينيا بالذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

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بوتين يهنئ قيادة أرمينيا بالذكرى السنوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الأرمني، واهاغن خاتشاتوريان، ورئيس وزراء البلاد نيكولا باشينيان، بالذكرى السنوية الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين ونشر على موقعه الرسمي، اليوم الأحد: "اكتسبت روسيا وأرمينيا خلال العقود الماضية خبرة كبيرة للتعاون المثمر في جميع المجالات. ويأتي بنتائج جيدة تنسيق الجهود في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة والمجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية، وكذلك التعاون في ضمان السلام والأمن والاستقرار بمنطقة وراء القوقاز".

وإضافة إلى ذلك تمنى الرئيس بوتين لخاتشاتوريان وباشينيان موفور الصحة والنجاح، ولكل مواطني أرمينيا السعادة والازدهار.

المصدر: نوفوستي

 

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