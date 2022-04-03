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الجيش الإيراني مهددا: كل معتد ينوي الهجوم على الجمهورية الإسلامية سیعاقب علی غبائه

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الجيش الإيراني مهددا: كل معتد ينوي الهجوم على الجمهورية الإسلامية سیعاقب علی غبائه
AP Iranian Army
تدريبات عسكرية إيرانية
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أکد قائد القوة البریة للجیش الإيراني، العمید کیومرث حیدري، أن "إيران هي أکثر دول المنطقة أمنا"، محذرا من أن "كل معتد ينوي الهجوم علی الجمهورية الإسلامية سیعاقب علی غبائه".

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وأشار العمید کیومرث حیدري إلى أن الوحدات التابعة للقوة البریة للجیش متمرکزة على جميع حدود البلاد، لافتا إلى أن "تواجد تلك القوات هناك لا یعنی بأن خطرا یهدد البلاد، بل یأتي ذلك بسبب الإستعداد الأکبر والإشراف المعلوماتي علی الحدود".

وشدد حيدري علی "ضرورة الوقوف في وجه مؤامرات الأعداء من خلال تضافر الجهود والوحدة في المنطقة"، موضحا أن "إيران تتمتع الیوم بأمن کبیر، وکل معتد ینوي الهجوم علی البلاد سیعاقب علی غبائه".

وأضاف: "هناك أمن کامل ومستدام قائم علی العلوم والتقنیة علی الحدود".

المصدر: "إيسنا"

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