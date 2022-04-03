رئيس الوزراء الهنغاري: تدخلنا في النزاع بأوكرانيا سيكون مأساة بالنسبة لبلادنا

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن حزبه " الاتحاد المدني الهنغاري" سيعمل حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، كل ما بوسعه لمنع البلاد من التدخل في النزاع بأوكرانيا.

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وقال أوربان للصحفيين، بعد الإدلاء بصوته في الانتنخابات في واحد من مراكز الاقتراع ببودابست، اليوم الأحد، أنه يجب على بلاده أن لا تتدخل في الأحداث الأوكرانية، مشيرا إلى أن هنغاريا تقدم فقط مساعدات إنسانية لللاجئين الأوكرانيين.

ويرى أن المعارضة الهنغارية "لا تشعر بذلك وتريد اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تدخل هنغاريا في هذا النزاع". وعبر عن اعتقاده أن "ذلك (التدخل) سيكون مأساة بالنسبة لهنغاريا".

وتجري في هنغاريا، اليوم الأحد، الانتخابات البرلمانية التي ستتم وفق نتائجها تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وتعمل في أراضي البلاد 10243 مركز إقتراع. وقال مكتب الانتخابات المركزي إن 7,7 مليون شخص يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

المصدر: تاس