 
مباشر

رئيس الوزراء الهنغاري: تدخلنا في النزاع بأوكرانيا سيكون مأساة بالنسبة لبلادنا

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهنغاري: تدخلنا في النزاع بأوكرانيا سيكون مأساة بالنسبة لبلادنا
AP
رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية، بودابست، هنغاريا، 3 أبريل 2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqmh

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أن حزبه " الاتحاد المدني الهنغاري" سيعمل حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، كل ما بوسعه لمنع البلاد من التدخل في النزاع بأوكرانيا.

إقرأ المزيد
رئيس وزراء هنغاريا يكشف عن تداعيات العقوبات ضد روسيا على بلاده
رئيس وزراء هنغاريا يكشف عن تداعيات العقوبات ضد روسيا على بلاده

وقال أوربان للصحفيين، بعد الإدلاء بصوته في الانتنخابات في واحد من مراكز الاقتراع ببودابست، اليوم الأحد، أنه يجب على بلاده أن لا تتدخل في الأحداث الأوكرانية، مشيرا إلى أن هنغاريا تقدم فقط مساعدات إنسانية لللاجئين الأوكرانيين.

ويرى أن المعارضة الهنغارية "لا تشعر بذلك وتريد اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تدخل هنغاريا في هذا النزاع". وعبر عن اعتقاده أن "ذلك (التدخل) سيكون مأساة بالنسبة لهنغاريا".

وتجري في هنغاريا، اليوم الأحد، الانتخابات البرلمانية التي ستتم وفق نتائجها تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وتعمل في أراضي البلاد 10243 مركز إقتراع. وقال مكتب الانتخابات المركزي إن 7,7 مليون شخص يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا