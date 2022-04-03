اليابان تصف تشديد العقوبات ضد روسيا بأنه "السبيل الوحيد" في الوقت الحالي

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويشي هاجيودا، أن السبيل الوحيد في الوقت الحالي أمام المجتمع الدولي هو "تشديد العقوبات على روسيا".

وقال هاجيودا في حوار مع قناة "NHK" التلفزيونية: "في المرحلة الحالية (من تطور الأحداث) لا توجد طريقة أخرى سوى زيادة تشديد العقوبات ضد روسيا".

في الوقت نفسه، أقر الوزير بأنه "لا يمكن لأحد أن ينكر أنه من المستحيل تجنب النتائج السلبية للعقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الياباني".

وأضاف هاجيودا: " على وجه الخصوص، إذا استمر الوضع في المنطقة، فسيكون من الصعب على الشركات اليابانية العاملة في روسيا الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية".

وفي معرض جوابه عن سؤال حول متى سيكون من الممكن التفكير في تخفيف العقوبات ضد روسيا، قال إنه "فقط في المرحلة التي يكون فيها السلام في المنطقة واضحا".

المصدر: نوفوستي