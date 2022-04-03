الجيش الروسي يستهدف مصفاة ومستودعات وقود بصواريخ عالية الدقة في ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصفاة و3 مستودعات وقود في منطقة أوديسا على البحر الأسود، صباح اليوم الأحد، بصواريخ بحرية وجوية عالية الدقة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الأحد:

-دمرت صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة، صباح اليوم، مصفاة وثلاث منشآت ومستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا، والتي جرى من خلالها إمداد مجموعة من القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاه نيكولايف.



-أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في مناطق كودرياشوفكا وشوروفكا.



- خلال الليل، دمرت المقاتلات الجوية الروسية 51 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها: أربعة مواقع، واثنان من قاذفات نظام الصواريخ Osa-AKM المضاد للطائرات في بارفينكوفو وسلافيانسك، ومنشأتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأربعة مستودعات ميدانية لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة، بالإضافة إلى 32 معقلا ومركزا للمعدات العسكرية الأوكرانية.



-منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 125 طائرة و88 مروحية، 383 مسيرة جوية بدون طيار، 221 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 1903 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 207 قاذفات صواريخ متعددة، 805 مدافع ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 1781 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: RT