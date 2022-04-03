احتجاجات في لندن ضد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء ومطالبات باستقالة جونسون (فيديو)

تجمع متظاهرون في لندن احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، مطالبين رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطاني بالاستقالة.

وتوجه المتظاهرون إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وطالبوا باستقالته. كما عمت احتجاحات في مدن أخرى، ولا سيما في ليفربول ومانشستر.

وتم رفع عتبة السعر للغاز والكهرباء بنسبة 54٪ في بريطانيا، وهو ما لا يمكن للموردين تجاوزه.

ودخلت التغييرات حيز التنفيذ في أبريل عندما قامت الجهة المنظمة بتحديث سقف السعر.

المصدر: نوفوستي