تصريحات لوزير دفاع كوريا الجنوبية تثير امتعاض بيونغ يانغ وتعتبرها متهورة وغير منضبطة

أعلنت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن تصريحات وزير دفاع كوريا الجنوبية، سوه ووك، حول قدرة بلاده لشن هجوم صاروخي على كوريا الشمالية، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

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وجاء في بيان صدر عن كيم يو جونغ التي تحتل منصب نائبة مدير دائرة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد: "أدى خطابه (خطاب سوه ووك) المتهور وغير المنضبط بشأن "الضربة الوقائية" إلى تفاقم العلاقات بين الكوريتين ورفع مستوى التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية. الآن لا يسعنا إلا أن نأخذ هستيريا المواجهة على محمل الجد ونعيد النظر كثيرا".

وأفادت أنها "مخولة بإصدار إنذار جاد فيما يتعلق بهذه الاستفزازات ذات المستوى الخطير"، مشيرة إلى أنه "إذا رغبت كوريا الجنوبية في منع وقوع كارثة فيجب عليها أن تكون منضبطة".

وأعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك، في 1 أبريل الجاري، أنه توجد لدى القوات المسلحة الكورية الجنوبية الصواريخ القادرة على "إصابة أي هدف في كوريا الشمالية بسرعة".

المصدر: إنترفاكس