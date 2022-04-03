مصرع 3 أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب سياحي في مياه خرمشهر بإيران

أعلن الدفاع المدني في مدينة خرمشهر بجنوب إيران، عن انتشال 3 جثث حتى الآن من المياه، إثر انقلاب قارب كان على متنه 12 راكبا.

انقلب القارب وسط النهر بسبب حمله عددا من يفوق قدرة استيعابه وخروجه عن نطاق الحركة المسموح به.

وتمكن رجال الإنقاذ والسكان المحليون من انقاذ 8 منهم، وغرق أربعة آخرون، وقد تم نقل اثنين من الناجين إلى المستشفى.

وتعود الجثث الثلاث التي تم العثور عليها لفتاة وصبيين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 12 عاما، بينما المحاولات مستمرة للعثور على مفقود يبلغ من العمر 30 عاما.

المصدر: RT + إرنا