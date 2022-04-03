انفجار وسط العاصمة الأذربيجانية يسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو + صور)

أدى انفجار وسط العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، والتسبب بأضرار مادية واندلاع حريق في المكان.

وأفاد موقع "ريبورت" المحلي بأن الحادث وقع بملهى ليلي في شارع تارلان علياربيكوف بمنطقة سابايل.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، كما تضرر عدد من السيارات واندلع حريق في المكان.

وأشار إلى أن القوات الأمنية وسيارة إسعاف توجهوا إلى مكان الحادث.

💥 В центре Баку произошел мощный взрыв.



По предварительной информации, инцидент был зафиксирован на улице Низами в ночном клубе. pic.twitter.com/XRFpa3rtFs — ,.!..O_O..!., (@OO35967550) April 3, 2022

💥 В центре Баку произошел мощный взрыв.



По предварительной информации, инцидент был зафиксирован на улице Низами в ночном клубе. pic.twitter.com/IKm7FEoFBn — ,.!..O_O..!., (@OO35967550) April 3, 2022

المصدر: "ريبورت" + RT