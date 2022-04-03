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انفجار وسط العاصمة الأذربيجانية يسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو + صور)

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انفجار وسط العاصمة الأذربيجانية يسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
العاصمة الأذربيجانية باكو
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أدى انفجار وسط العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، والتسبب بأضرار مادية واندلاع حريق في المكان.

وأفاد موقع "ريبورت" المحلي بأن الحادث وقع بملهى ليلي في شارع تارلان علياربيكوف بمنطقة سابايل.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، كما تضرر عدد من السيارات واندلع حريق في المكان.

وأشار إلى أن القوات الأمنية وسيارة إسعاف توجهوا إلى مكان الحادث.

المصدر: "ريبورت" + RT

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