الخارجية الصينية تنشر صورة تسخر من تصور الولايات المتحدة لـ"حرية الاختيار"

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في حسابه على "تويتر" صورة تسخر من تصور الولايات المتحدة لمفهوم حرية اختيار الدول للأطراف التي تنحاز إليها خلال الأزمات.

وتظهر الصورة الولايات المتحدة مجسدة في شخص يحمل مسدسا يصوب إلى رأس شخص آخر ويأمره بـ"اختيار طرف ينحاز إليه"، في إشارة إلى لجوء الولايات المتحدة إلى تهديد الدول الأخرى حتى تنحاز إليها دون الدول الأخرى.

وأرفق تشاو الصورة بتعليق قال فيه "عندما تضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى حتى تختار طرفا تنحاز إليه، فهذا ما تعنيه في حقيقة".

المصدر: RT