وصول قافلة مساعدات دولية إلى تيغراي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر

أفادت قناة "فرانس 24" بوصول قافلة مساعدات دولية إلى منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا عسكريا، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وأوضحت القناة أن وصول تلك القافلة يأتي بعد أسبوع على إعلان هدنة مشروطة بين القوات الحكومية الإثيوبية والمتمردين في المنطقة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 13 شاحنة وصلت بسلام إلى مدينة ميكيلي عاصمة تيغراي، ومن المنتظر وصول المزيد من الشاحنات والوقود صباحا، وذلك في ظل ما يواجهه مئات الآلاف في الإقليم من خطر المجاعة، في محاولة لدعم وقف إطلاق النار بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد و"جبهة تحرير شعب تيغراي".

وأكد البرنامج الأممي أن القافلة تحمل أكثر من 500 طن من المواد الغذائية موجهة "لسكان على حافة المجاعة"، حيث يعد وصولها "تقدما جيدا وهناك حاجة إلى قوافل أخرى كثيرة. نحن بحاجة إلى قوافل يومية تتدفق بأمان لتلبية احتياجات 5 ملايين شخص".

ويذكر أن هذه أول قافلة إنسانية تصل إلى إقليم تيغراي، منذ ديسمبر الماضي، وذلك بعد إعلان حكومة آبي أحمد الأسبوع الماضي عن هدنة إنسانية مفتوحة، في وقت وافقت جبهة تحرير تيغراي على "وقف الأعمال العدائية" إذا وصلت المساعدات.

المصدر: "فرانس 24"