ألمانيا.. محتجون يقابلون شولتس بصيحات استهجان خلال تجمع في إيسن

أعرب محتجون في ألمانيا عن استيائهم من مستشار البلاد، أولاف شولتس، خلال تجمع حاشد نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم السبت بمدينة إيسن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المستشار الألماني تعرض للسخرية من قبل المشاركين في التجمع، حيث رددوا هتافات "شولتس ارحل!"، "أنتم كاذبون"، فضلا عن استخدامهم للصافرات أثناء حديثه عن الوضع في أوكرانيا وتبعات جائحة كورونا.

في المقابل، دعا شولتس الحشد إلى "الصراخ بهدوء" لأن "هذا ما نناضل من أجله، وهو ما يقاتل من أجله مواطنو أوكرانيا، حتى يتمكنوا من التعبير عن آرائهم دون خوف".

Olaf #Scholz booed in #Essen#Germany.

During the speech of chancellor, people shouted to him: “Get lost!”, “Liar!” and "Scholz must go!" Due to rising prices against the backdrop of Russian sanctions, people began to use less heating and electricity. inflation reached 7.3 % pic.twitter.com/PCaLlyR4MP — Farnak (@Farnakyboy) April 2, 2022

المصدر: RT + وكالات