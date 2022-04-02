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ألمانيا.. محتجون يقابلون شولتس بصيحات استهجان خلال تجمع في إيسن

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ألمانيا.. محتجون يقابلون شولتس بصيحات استهجان خلال تجمع في إيسن
Globallookpress IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أعرب محتجون في ألمانيا عن استيائهم من مستشار البلاد، أولاف شولتس، خلال تجمع حاشد نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم السبت بمدينة إيسن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المستشار الألماني تعرض للسخرية من قبل المشاركين في التجمع، حيث رددوا هتافات "شولتس ارحل!"، "أنتم كاذبون"، فضلا عن استخدامهم للصافرات أثناء حديثه عن الوضع في أوكرانيا وتبعات جائحة كورونا.

في المقابل، دعا شولتس الحشد إلى "الصراخ بهدوء" لأن "هذا ما نناضل من أجله، وهو ما يقاتل من أجله مواطنو أوكرانيا، حتى يتمكنوا من التعبير عن آرائهم دون خوف".

المصدر: RT + وكالات

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