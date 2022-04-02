أردوغان: تركيا تشعر بالتداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تشعر بـ"التداعيات السلبية" للحرب في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن تنتهي قريبا.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" أن تركيا "تبذل جهودا كبيرة" لحل الوضع الراهن في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أنقرة "تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية وتاريخية وثيقة مع كييف وموسكو".

وتابع الرئيس التركي أن "العواقب السلبية" لما يحدث في أوكرانيا "تخل بميزان التجارة العالمية".

وكان أردوغان قال في وقت سابق إن بلاده تواصل مساعي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول.

المصدر: وكالات