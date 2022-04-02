إسلام آباد للمعارضة: المؤامرة التي تعكس انطباع بوجود خلافات بين الحكومة والجيش ستفشل

توجهت الحكومة الباكستانية للمعارضين الذين اتهمتهم بتحريف تصريحات رئيس أركان الجيش حول أوكرانيا، مشيرة إلى أن "المؤامرة" التي تحاك لإظهار خلاف بينها وبين الجيش ستبوء بالفشل.

وقال وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين في تغريدة عبر "تويتر" إن "الذين يصفون معارضة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا الحرب الأوكرانية بمثابة معارضة لروسيا، عليهم أن يقرأوا البيان الصادر عقب اللقاء الذي عقد بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف أن رئيس أركان الجيش الباكستاني ملتزم بهذا البيان.

وتابع: "المؤامرة التي تعكس انطباعا بوجود خلافات بين الحكومة والجيش ستفشل".

المصدر: "وكالة الأنباء الباكستانية"