طهران تحتج بشدة على تعامل الشرطة الدنماركية "بعنف" مع سيدة إيرانية (فيديو)

أعربت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن عن "احتجاجها الشديد" لوزارة الخارجية الدنماركية على "التعامل العنيف والمهين" لبعض أفراد الشرطة في هذا البلد مع سيدة إيرانية.

وانتشرت قبل يومين صور وفيديو عبر الإنترنت يظهر "قيام شرطة الهجرة الدنماركية بضرب طالبة لجوء إيرانية بعنف أمام زوجها وأطفالها، ونقلها قسرا إلى مطار كوبنهاغن للمغادرة نحو تركيا"، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".

وبعد تأكيد الشرطة الدنماركية هذا الحادث، أرسلت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن مذكرة رسمية أعربت فيها لوزارة الخارجية الدنماركية عن احتجاجها الشديد على هذا "العمل غير الإنساني".

كما توجهت سفيرة إيران في كوبنهاغن، نادي بور، أمس الجمعة، إلى وزارة الخارجية الدنماركية، والتقت بالمسؤولين المعنيين بوزارة الهجرة ووزارة الخارجية في هذا البلد، وأعربت عن احتجاج الحكومة الإيرانية الشديد على وقوع هذا الحادث، داعية السلطات الدنماركية إلى معاقبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار أحداث مماثلة.

An #Iranian origin mother who was set to be deported was abused and injected with sedative drugs by the Danish police. Following the calming down effect of the injection, the mother of two was put on an Iranian plane and deported.#Lejre#Denmark#iran#mother#anewspic.twitter.com/fMnKsz6rnk — ANews (@anews) March 31, 2022

المصدر: "إرنا"