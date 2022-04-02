 
مباشر

طهران تحتج بشدة على تعامل الشرطة الدنماركية "بعنف" مع سيدة إيرانية (فيديو)

أخبار العالم

طهران تحتج بشدة على تعامل الشرطة الدنماركية
Globallookpress Francis Dean via www.imago-imag
شرطة الدنمارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqj0

أعربت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن عن "احتجاجها الشديد" لوزارة الخارجية الدنماركية على "التعامل العنيف والمهين" لبعض أفراد الشرطة في هذا البلد مع سيدة إيرانية.

وانتشرت قبل يومين صور وفيديو عبر الإنترنت يظهر "قيام شرطة الهجرة الدنماركية بضرب طالبة لجوء إيرانية بعنف أمام زوجها وأطفالها، ونقلها قسرا إلى مطار كوبنهاغن للمغادرة نحو تركيا"، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".

وبعد تأكيد الشرطة الدنماركية هذا الحادث، أرسلت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن مذكرة رسمية أعربت فيها لوزارة الخارجية الدنماركية عن احتجاجها الشديد على هذا "العمل غير الإنساني".

كما توجهت سفيرة إيران في كوبنهاغن، نادي بور، أمس الجمعة، إلى وزارة الخارجية الدنماركية، والتقت بالمسؤولين المعنيين بوزارة الهجرة ووزارة الخارجية في هذا البلد، وأعربت عن احتجاج الحكومة الإيرانية الشديد على وقوع هذا الحادث، داعية السلطات الدنماركية إلى معاقبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار أحداث مماثلة.

المصدر: "إرنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا