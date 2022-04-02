رئيس لاتفيا يبحث مع نظيره الأوكراني مساعدة ريغا العسكرية لكييف

بحث الرئيس اللاتفي إيغيل ليفيتس مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، تقديم لاتفيا والغرب مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفق ما أفادت وكالة BNS اللاتفية.

ونقلت الوكالة عن ديوان رئاسة الجمهورية أن زيلينسكي شكر لاتفيا، خلال مكالمته الهاتفية مع ليفيتس، على مساهمتها في "تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية"، فيما أكد الرئيس اللاتفي عزم بلاده عمل ما في وسعها في تقديم مساعدات عسكرية لكييف وحث سائر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لزيادة مساعداتها لأوكرانيا بشكل ملموس.

وذكر الديوان أيضا أن الرئيسين ناقشا أيضا سائر المواضيع المتعلقة بدم أوكرانيا سياسيا وإنسانيا.

المصدر: "إنترفاكس"