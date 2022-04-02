بولندا تعرض على المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

عرضت وارسو على المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر اليوم السبت.

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وقال مولر للصحفيين إن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مازوفيتسكي بعث رسالة أمس إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير تتناول موضوع العقوبات وسيتم تسليمها إلى المجلس الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء اقترح على الاتحاد الأوروبي تنفيذ وعوده بإغلاق تدفقات الأموال من وإلى روسيا، "أما المطلب الثاني فهو وقف توريدات النفط والغاز والفحم الروسية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو الأقل الوصف الواضح للأجل الذي يمكن أن يمكن أن يحدث فيه ذلك".

وتابع: "وثمة نقطة هامة أخرى هي مصادرة ممتلكات روسيا والأوليغارشية (الروس) في أراضي الاتحاد الأوروبي، إذ ما نشاهده الآن هو مجرد تجميد الأصول".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء البولندي أن العقوبات المفروضة على روسيا "لا تعمل"، الأمر الذي تدل عليه عودة العملة الوطنية الروسي إلى المستوى الذي كانت عليه "قبل العدوان الروسي على أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"