نائبة رئيس الدوما الروسي تعلن اكتشاف آثار "عملية تخريبية بيولوجية" في إحدى مدارس لوغانسك

أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، أن تحقيقا برلمانيا اكتشف عن أدلة على تنفيذ "عملية تخريبية بيولوجية" محتملة في إحدى مدارس جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقالت ياروفايا (وهي الرئيسة المشتركة للجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في أنشطة مختبرات بيولوجية أمريكية في أراضي أوكرانيا)، خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم السبت مع ممثلين عن وزارة الصحة في جمهورية لوغانسك، وفقا لبيان نشره مجلس الدوما على موقعه الرسمي: "يمكننا التحدث بثقة عن عثورنا على معلومات جديدة تؤكد ممارسة النظام الأوكراني بالتعاون مع الولايات المتحدة أنشطة خطيرة ضمن برنامج بيولوجي".

وتابعت: "بما في ذلك تم العثور على آثار عمليات تخريبية بيولوجية محتملة، وعلى سبيل المثال تم الاكتشاف عن حادثة العثور على أوراق نقدية ملوثة (بمواد بيولوجية) قرب إحدى المدارس في نوفمبر 2020".

ووصفت ياروفايا هذا الحادث بأنه "حادث إرهاب بيولوجي"، مضيفة أن "ترك هذه الأوراق النقطية الملوثة في محيط مؤسسة تعليمية مخصصة للأطفال، علما بفضول الأطفال الذين يمسون كل شيء بأيديهم ثم بفمهم، ما يزيد من خطر الإصابة، يعني أن ذلك لم يكن سوى عملية تخريبية، ومستوى اليقظة المرتفع لأجهزة إنقاذ القانون في جمهورية لوغانسك فقط أتاح تفادي كارثة".

وسبق أن أقر مجلس الاتحاد ومجلس الدوما الروسيان تشكيل لجنة مشتركة لإجراء تحقيق برلماني في الأنشطة البيولوجية التي تتهم موسكو البنتاغون بممارستها في أوكرانيا.

المصدر: RT