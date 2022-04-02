 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن مقتل "أكثر من 100 متطرف ومرتزق" في خاركوف جراء ضربة صاروخية بـ"إسكندر"

السفير الأمريكي في روسيا يدعو إلى مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن

أخبار العالم

السفير الأمريكي في روسيا يدعو إلى مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن
Sputnik Alexey Mayshev
السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqi9

أعرب السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان عن اعتقاده بضرورة مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن وأسلحة الدمار الشامل.

إقرأ المزيد
السفير الأمريكي لدى روسيا: واشنطن لا تعتزم إغلاق سفارتها في موسكو
السفير الأمريكي لدى روسيا: واشنطن لا تعتزم إغلاق سفارتها في موسكو

ونقلت السفارة الأمريكية لدى موسكو على صفحتها في موقع "تويتر" (الذي تم حجبه في روسيا) عن ساليفان قوله: "أرى أنه من المهم أن تواصل الولايات المتحدة وروسيا مناقشة جل القضايا المتعلقة بالأمن، بما في ذلك أسلحة الدمار الشمال المروعة التي يملكها كلتا الدولتين".

وأواخر شهر مارس الماضي أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وهو يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي والأمن وغيرها من المواضيع المهمة لا يخدم مصالح الدولتين فقط بل ومصالح العالم كله، لذا فسوف تضطر روسيا والولايات المتحدة للجلوس إلى طاولة الحوار عاجلا أم آجلا.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا