السفير الأمريكي في روسيا يدعو إلى مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن

أعرب السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان عن اعتقاده بضرورة مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن وأسلحة الدمار الشامل.

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ونقلت السفارة الأمريكية لدى موسكو على صفحتها في موقع "تويتر" (الذي تم حجبه في روسيا) عن ساليفان قوله: "أرى أنه من المهم أن تواصل الولايات المتحدة وروسيا مناقشة جل القضايا المتعلقة بالأمن، بما في ذلك أسلحة الدمار الشمال المروعة التي يملكها كلتا الدولتين".

وأواخر شهر مارس الماضي أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وهو يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي والأمن وغيرها من المواضيع المهمة لا يخدم مصالح الدولتين فقط بل ومصالح العالم كله، لذا فسوف تضطر روسيا والولايات المتحدة للجلوس إلى طاولة الحوار عاجلا أم آجلا.

المصدر: "إنترفاكس"