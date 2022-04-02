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بريطانيون يطالبون برحيل جونسون احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة (فيديو)

أخبار العالم

بريطانيون يطالبون برحيل جونسون احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة (فيديو)
Globallookpress Michael Kappeler
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، طالب فيها المتظاهرون برحيل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وردد المحتجون شعارات "بوريس ارحل"، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات "لست صالحا للحكم"، و"ليرحل المحافظون".

ودخلت زيادة أسعار الطاقة بنسبة 54% حيز التنفيذ في المملكة المتحدة أمس الجمعة، في ما تعد أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها البلاد منذ 50 عاما، وفقا لخبراء.

وأشار محافظ البنك المركزي الإنجليزي، أندرو بيلي، إلى أن البلاد تواجه أقوى صدمة من أسعار الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي.

ورفع بنك إنجلترا هذا الشهر أسعار الفائدة من 0.5% إلى 0.7% في المملكة المتحدة، وهي ثالث زيادة على التوالي ينفذها البنك لاحتواء التضخم.

المصدر: RT + وكالات

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