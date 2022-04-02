قديروف: بدء اقتحام مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول الأوكرانية

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن قوات جمهوريته المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت باقتحام مصنع صلب كبير يعد أهم معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وذكر قديروف، على قناته في تطبيق "تيليغرام" اليوم السبت، أن مقاتلي الفوج الشيشاني الذي يحمل اسم والده أحمد قديروف بدؤوا باقتحام مصنع "آزوف ستال"، حيث تحصنت عناصر كتيبة "آزوف" وغيرها من الوحدات النازية الأوكرانية بداخله.

وأعرب الرئيس الشيشاني عن قناعته بأن الهدف المطروح سيتم إنجازه، مقرا بأنه "صعب لكن قابل للتحقيق".

وتابع: "ليس هناك أي فرص للنجاة للنازيين وأنصار "بانديرا" وغيرهم من الحثالة، وتقترب ساعة الانتقام للإساءة التي تعرض لها سكان دونباس على مدى سنوات. لن يغادر أحد على قيد الحياة لأنه ينبغي استئصال هذا الشر".

ونشر قديروف فيديو يظهر قائدا ميدانيا شيشانيا قائلا إن قواته "قد أحرزت بعض التقدم" خلال اقتحامها المصنع.

ويعد مصنع "آزوف ستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الروسي من إحكام سيطرته على معظم المدينة.

وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن أمس أنه أمهل القوات الأوكرانية المتحصنة في "آزوف ستال" 24 ساعة للاستسلام.

المصدر: RT