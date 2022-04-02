سيناتور روسي: الولايات المتحدة تكتسب مكانة شريك غير موثوق به

أعلن رئيس اللجنة الدفاعية بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن واشنطن تكتسب بشكل متزايد مكانة شريك غير موثوق به، مما يؤثر على علاقاتها مع حلفائها في الشرق الأوسط.

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وكتب بونداريف في صفحته على "التلغرام": "شرعت واشنطن في منحدر زلق عندما قررت أن تصبح أحد أطراف النزاع الذي تعتبر روسيا طرفا آخر فيه. إذ أن روسيا من حيث قوتها ليست يوغوسلافيا السابقة ولا العراق ولا سوريا بل والأكثر من ذلك فأنها ليست أفغانستان".

وأضاف أنه من الواضح أن العلاقات بين الولايات المتحدة وبلدان الخليج العربي بما فيها السعودية والإمارات توترت بسرعة في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن السبب الأكثر وضوحا لهذا التوتر يعود إلى عدم الرغبة السعودية والإماراتية في زيادة إنتاج النفط في ضوء نمو أسعار الوقود في أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى مسألة "الإدانة" للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وعبر عن اعتقاده أن عدم رغبة إدارة بايدن في الرد الحاسم على الضربات الصاروخية المستمرة على السعودية والإمارات من جانب الحوثيين في اليمن وسعيها لتوقيع اتفاق نووي جديد مع إيران "تعد أيضا عاملا أثر على تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها من بلدان الخليج العربي".

وذكرت أن الإمارات ليست راضية من تأخير إمدادات المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-35" وكذلك المفاوضات المستمرة حول خطة الأعمال الشاملة المشتركة".

واستخلص السيناتور الروسي أن "الولايات المتحدة تكتسب تدريجيا بل بثبات مكانة شريك غير موثوق به وبالتالي فإن هذا الوضع سيزداد سوءا وسيؤدي إلى حقيقة أن العالم سيتفهم أن "الملك مزيف".

المصدر: نوفوستي