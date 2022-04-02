الأمم المتحدة: أكثر من 4.1 مليون لاجئ من أوكرانيا على خلفية العملية الروسية

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 4.1 مليون أوكراني اضطروا إلى الفرار من بلدهم منذ إطلاق روسيا عمليتها العسكرية هناك في 24 فبراير الماضي.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حصيلة محدثة نشرتها اليوم السبت أن عدد اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية العملية العسكرية الروسية بلغ أربعة ملايين و137842 شخصا على الأقل، ما يمثل زياة بواقع قرابة 35 ألف شخص خلال آخر 24 ساعة.

وأشارت المفوضية إلى أن نحو 90% من هؤلاء اللاجئين نساء وأطفال.

من جانبها، أكدت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 205500 شخص أجنبي كانوا يعملون أو يدرسون في أوكرانيا غادروا هذا البلد، بالإضافة إلى نحو 6.48 مليون نازح حتى منتصف مارس الماضي.

وبلغ بذلك إجمالي عدد الناس الذين اضطروا إلى ترك ديارهم في أوكرانيا على خلفية النزاع إلى أكثر من 10 ملايين نسمة، أي نحو ربع مواطني البلاد.

ووفقا للبيانات الأممية، توجه نحو 60% من إجمالي عدد اللاجئين (أكثر من 2.4 مليون شخص، منهم أكثر من 1.1 مليون طفل) إلى بولندا، وتليها في القائمة رومانيا (نحو 630 ألف لاجئ)، ومولدوفا (أكثر من 391 ألف لاجئ)، وهنغاريا (قرابة 380 ألف لاجئ)، وروسيا (أكثر من 350 ألف لاجئ بالإضافة إلى 113 ألف لاجئ من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك)، وسلوفاكيا (قرابة 295 ألف لاجئ).

المصدر: "فرانس برس"