 
مباشر
عاجل
اليمن.. دخول الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة حيز التنفيذ

وسائل إعلام: أنظمة الدفاع لأمريكا الشمالية غير قادرة على ردع الصواريخ الروسية

أخبار العالم

وسائل إعلام: أنظمة الدفاع لأمريكا الشمالية غير قادرة على ردع الصواريخ الروسية
Sputnik
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqhk

كتبت صحيفة "Toronto Star" أن أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية قديمة وليست قادرة على مواجهة الصواريخ الروسية الجديدة.

إقرأ المزيد
ترودو: العقوبات ضد روسيا ستؤثر على حياة الكنديين
ترودو: العقوبات ضد روسيا ستؤثر على حياة الكنديين

ونقلت الصحيفة عن تصريح جيمس فيرغيوسون، نائب رئيس مركز الأبحاث في مجال الدفاع والأمن لجامعة مانيتوبا الكندية قوله: "إن هذه الرادارات (نظام الإنذار الشمالي) ليست قديمة فحسب بل إنها ليست قادرة على تحدي التهديدات الجديدة التي ظهرت على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية".

وأعلنت الصحيفة أن ثمن تحديث هذه الأنظمة قد يتجاوز 20 مليار دولار، مشيرة إلى عجزها ليس فقط أمام الأسلحة الروسية بل والصينية. وفي الوقت ذاته ذكرت الصحيفة أن السلطات الكندية تعتبر احتمال شن هجوم من جانب القطب الشمالي قليل احتمال لكنها تريد الاستعداد لأي سيناريو ممكن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا