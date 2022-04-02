وسائل إعلام: أنظمة الدفاع لأمريكا الشمالية غير قادرة على ردع الصواريخ الروسية

كتبت صحيفة "Toronto Star" أن أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية قديمة وليست قادرة على مواجهة الصواريخ الروسية الجديدة.

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ونقلت الصحيفة عن تصريح جيمس فيرغيوسون، نائب رئيس مركز الأبحاث في مجال الدفاع والأمن لجامعة مانيتوبا الكندية قوله: "إن هذه الرادارات (نظام الإنذار الشمالي) ليست قديمة فحسب بل إنها ليست قادرة على تحدي التهديدات الجديدة التي ظهرت على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية".

وأعلنت الصحيفة أن ثمن تحديث هذه الأنظمة قد يتجاوز 20 مليار دولار، مشيرة إلى عجزها ليس فقط أمام الأسلحة الروسية بل والصينية. وفي الوقت ذاته ذكرت الصحيفة أن السلطات الكندية تعتبر احتمال شن هجوم من جانب القطب الشمالي قليل احتمال لكنها تريد الاستعداد لأي سيناريو ممكن.

المصدر: نوفوستي