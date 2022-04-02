الجيش الألماني يطلب 21 مليون يورو لتوفير ذخيرة بعد أن زودت برلين كييف بقنابل مضادة للدبابات

كشفت صحيفة "شبيغل" أن وزارة الدفاع الألمانية توجهت بطلب هذا الأسبوع إلى البوندستاغ (البرلمان)، لتخصيص 21 مليون يورو، لتوفير ذخيرة بعد أن زودت برلين كييف بذخيرة مضاد للدبابات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة لم تذكر هويتها أن برلين سلمت أكثر من 3.5 ألف وحدة من ذخيرة قاذفات القنابل اليدوية "Panzerfaust 3" إلى كييف. ا

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لوثيقة سرية، يجب الآن تجديد الذخيرة "في أسرع وقت ممكن"، وإلا فإن المصالح الأمنية لألمانيا ستكون تحت "تهديد كبير".

وتقول الوثيقة المسربة بحسب الصحيفة إن هذا النوع من الأسلحة يلعب دورا مهما بالنسبة لألمانيا، لأنه من أجل دفاع فعال، يجب أن يكون الجيش الألماني قادرا على التصدي لـ"قوات العدو المدرعة، حتى ولو كان عددها كبير".

وانتقدت الصحيفة ما وصفته بـ"التسرع في اتخاذ الإجراء (تزويد أوكرانيا بالأسلحة)" يظهر "مدى ضعف تجهيز الجيش الألماني بالأسلحة للدفاع عن البلاد والحلفاء".

المصدر: نوفوستي