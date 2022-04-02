 
مباشر

رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها تأثير

أخبار العالم

رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها تأثير
AP
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sqh4

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها التأثير المطلوب، الأمر الذي يدل عليه تعزيز مواقع الروبل الروسي.

إقرأ المزيد
نيبينزيا: العقوبات الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى أزمة تاريخية في العالم
نيبينزيا: العقوبات الغربية ضد روسيا ستؤدي إلى أزمة تاريخية في العالم

وقال مورافيتسكي، اليوم السبت: "إن العقوبات التي فرضناها حتى الآن على روسيا، لا تعمل".

وأضاف: "والدليل هو أن سعر صرف الروبل عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل العدوان الروسي على أوكرانيا. يعني ذلك أن خطواتنا لم تأت بالنتائج المرغوب فيها من قبل الزعماء الأوروبيين".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا