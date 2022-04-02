رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها تأثير

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها التأثير المطلوب، الأمر الذي يدل عليه تعزيز مواقع الروبل الروسي.

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وقال مورافيتسكي، اليوم السبت: "إن العقوبات التي فرضناها حتى الآن على روسيا، لا تعمل".

وأضاف: "والدليل هو أن سعر صرف الروبل عاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل العدوان الروسي على أوكرانيا. يعني ذلك أن خطواتنا لم تأت بالنتائج المرغوب فيها من قبل الزعماء الأوروبيين".

المصدر: تاس