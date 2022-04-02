WSJ: زيلينسكي رفض آخر محاولة من شولتس لمنع النزاع في أوكرانيا

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال (WSJ)" عن مبادرة طرحها المستشار الألماني أولاف شولتس على الرئيس الأوكراني زيلينسكي في فبراير الماضي، بغية منع اندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة في تقرير مطول نشرته أمس الجمعة أن شولتس قام بمحاولة أخيرة لتسوية الخلافات بين موسكو وكييف في مدينة ميونيخ في 19 فبراير الماضي (أي قبل اندلاع الحرب)، عندما اقترح على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الإعلان عن تخلي بلده عن السعي للانضمام إلى حلف الناتو، والالتزام بوضع حيادي، ضمن إطار صفقة أوسع بخصوص أمن أوروبا بين الغرب وروسيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مبادرة شولتس قضت بتوقيع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن على هذه الصفقة المحتملة، مع تقديمهما ضمانات أمنية إلى أوكرانيا.

غير أن زيلينسكي، وفقا للصحيفة، رفض هذا الاقتراح، قائلا إنه "لا يمكن الوثوق ببوتين في إبرام مثل هذا الاتفاق" وإن "معظم الأوكرانيين يرغبون في الانضمام إلى الناتو".

وأكدت "وول ستريت جورنال" أن شولتس قام بهذه المبادرة بعد أن أخفق هو وزعماء غربيين آخرين، في مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إقناع بوتين بالتخلي عن خططه للجوء إلى الخيار العسكري ضد أوكرانيا.

المصدر: "وول ستريت جورنال"