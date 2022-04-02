تركيا تبدي استعدادها لإجلاء المدنيين والمصابين من ماريوبول

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده يمكن أن ترسل سفنا لإجلاء المدنيين والمصابين من ماريوبول الأوكرانية، وهي تواصل التنسيق مع موسكو وكييف بهذا الشأن.

وفي تصريح صحفي، اليوم السبت، قال أكار إن تركيا تقود دبلوماسية مكثفة تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

إقرأ المزيد

وأوضح أنه أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه الروسي والأوكراني عدة مرات.

وأكد أكار أهمية إعلان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح ولضمان السلام والاستقرار.

المصدر: الأناضول