رئيس أوسيتيا الجنوبية يصل جمهورية دونيتسك الشعبية ويبحث مع قادتها التعاون المشترك

قال متحدث باسم المكتب الرئاسي لجمهورية أوسيتيا الجنوبية، إن رئيس البلاد، أناتولي بيبيلوف، وصل إلى جمهورية دونيتسك الشعبية في الدونباس بزيارة عمل.

وأضاف المتحدث: "وصل أناتولي إيليتش بيبيلوف إلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. والغرض من زيارته هو سلسلة من الاجتماعات مع قادة الجمهورية ومناقشة قضايا العمل في مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالوضع العسكري في الجمهورية ".

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وكانت جمهورية أوسيتيا الجنوبية قد أرسلت مجموعة من العسكريين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي